В Челябинской области в несколько раз увеличили штрафы за безбилетный проезд в транспорте

В Челябинской области повысили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Поправки в областной закон об административных правонарушениях сегодня одобрили депутаты областного парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

Теперь размер штрафа за безбилетный проезд будет составлять от 500 до 1,5 тыс. рублей. Сейчас он установлен в размере от 100 до 500 рублей. Закон вступит в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

В рамках транспортной реформы в общественном транспорте будут устанавливать валидаторы для бесконтактной оплаты проезда, а это может привести к росту числа безбилетных пассажиров.