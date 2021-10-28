28 Октября 2021
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Общество Челябинская область
арбитражный суд Челябинской области (2014) | Фото: Накануне.RU

В Озерске МУП проиграл суд по отмене квитанций за отопление с перерасчетом за три года

Арбитражный суд Челябинской области отказал МУП "ММПКХ" Озерска в удовлетворении искового заявления о признании незаконным предписания Государственной жилищной инспекции региона, в результате которого жителям двух домов пересчитали плату за отопление за три года, передает корреспондент Накануне.RU.

"Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", - говорится в карточке дела.

Напомним, в Озерске жители дома № 35 по улице Дзержинского в июне получили квитанции за отопление с перерасчетом за три года. От жителей потребовали оплатить задолженность от 5 до 15 тыс. рублей с квартиры. С такой же проблемой столкнулись и жильцы соседнего многоквартирного дома № 23 по улице Гайдара. В 2020 году Государственная жилищная инспекция в ходе проверки установила, что расчеты за отопление в этих домах производятся исходя из показаний общедомовых приборов учета, установленных в доме № 35 по улице Дзержинского, а дом по улице Гайдара подключен транзитом и отдельный прибор учета в доме отсутствует. Как оказалось, расчеты за отопление по показаниям общедомовых приборов учета производились неправомерно и нужно было считать по нормативу потребления. По итогу проверки в марте 2020 года было выдано предписание ГЖИ, однако жители двух домов об этом узнали только в июне 2021 года, когда получили квитанции с перерасчетом за три года. Коммунальщики предложили жильцам дать рассрочку оплаты долга, но такое решение жителей не устраивает.

В администрация ЗАТО сообщили, что помогут жителям подготовить досудебную претензию и исковое заявление в суд на неправомерность этих расчетов. Однако добиться признания предписания Госжилинспекции незаконным МУПу не удалось.

В октябре ОНФ потребовал от южноуральского прокурора Карена Габриеляна вмешаться в ситуацию с тройными начислениями за услуги ЖКХ в Озерске.

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В Озерске МУП проиграл суд по отмене квитанций за отопление с перерасчетом за три года

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Теги: квитанция, отопление, ГЖИ, Озерск,



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