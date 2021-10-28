28 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале женщина получила два колонии после убийства ее трехлетнего сына

В Челябинской области суд приговорил к 2 годам в колонии общего режима местную жительницу, трехлетнего сына которой муж облил кипятком. Женщину признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и оставлении его в опасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина взята под стражу в зале суда.

Обвиняемая проживала с двумя детьми 3 лет и 1 года. Она допускала жестокое обращение к детям, оставляла их дома без присмотра, не обеспечивала детей полноценным питанием, содержала квартиру в антисанитарном состоянии, распивала с супругом алкоголь. Ее трехлетний сын имел недобор в весе и отставал в физическом развитии, но женщина игнорировала медицинские указания о прохождении возрастной медицинской комиссии.

В мае текущего года пьяная женщина находилась в квартире, когда услышала крик сына. Она прошла на кухню, где увидела, что ее пьяный муж умышленно из чайника вылил кипяток на ребенка. Мальчик получил ожоги площадью около 23% поверхности тела.

Обвиняемая продолжила пить спиртное с мужем и не оказала ребенку помощь. В результате мальчик умер.

Уголовное дело в отношении супруга, обвиняемого в убийстве ребенка, расследуется следственными органами СУ СК.

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На Южном Урале женщина получила два колонии после убийства ее трехлетнего сына

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Теги: убийство, ребенок, суд,



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