28 Октября 2021
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Общество Челябинская область
ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

На Южном Урале УФАС заподозрило мэрию в сговоре при ремонте водопровода за 61 млн рублей

Челябинское УФАС возбудило дело по заключению контракта на капремонт водопровода в поселке Локомотивный. Ведомство усматривает признаки заключения антиконкурентного соглашения между администрацией городского округа и исполнителем работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, в июне жители Локомотивного через соцсети обратились к губернатору с жалобами на проблемы с водоснабжением в поселке. По их словам, из-за коммунальной аварии водоснабжение сначала было ограничено, а через некоторое время полностью приостановлено. В администрации Локомотивного городского округа рассказали, что ограничение водоснабжения было введено из-за аварийной ситуации на водоводе и снижения запасов воды.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера было принято оперативное решение о замене аварийных участков трубы общей протяженностью 5,2 км. Средства были выделены из областного бюджета. На сегодняшний день все работы по замене проблемного участка завершены.

Ранее УФАС установило, что администрация городского округа нарушила законодательство, выбрав в качестве способа закупки заключение контракта с единственным поставщиком в связи с чрезвычайной ситуацией. Цена контракта составила 61 млн руб.

В ведомстве отметили, что аварийные ситуации на водоводе к моменту заключения контракта были устранены. Поэтому заказчик должен был выбрать подрядчика конкурентным способом закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе.

Антимонопольный орган отметил, что администрация городского округа знала длительный период об аварийном состоянии участка водовода и должна была предвидеть необходимость капитального ремонта.

Теперь мэрию подозревают в создании хозяйствующему субъекту необоснованных преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а также ограничении доступа иным хозяйствующим субъектам.

Рассмотрение дела назначено на 7 декабря.

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На Южном Урале УФАС заподозрило мэрию в сговоре при ремонте водопровода за 61 млн рублей

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Теги: сговор, водопровод, вода, Локомотивный, УФАС, нарушения,



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