Текслер назначил первого замминистра общественной безопасности Челябинской области

Первым заместителем министра общественной безопасности Челябинской области назначен Владимир Гусак. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Гусак приступит к своим обязанностям с 8 ноября.

До назначения Владимир Гусак занимал должность замминистра общественной безопасности региона.

До декабря 2014 года он служил в органах внутренних дел МВД России. После этого был назначен начальником главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами Челябинской области.