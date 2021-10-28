Текслер освободил от должности руководителя приемной губернатора депутата, обвиняемого в мошенничестве

28 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

Текслер освободил от должности руководителя приемной губернатора депутата, обвиняемого в мошенничестве

Губернатор Алексей Текслер освободил депутата, бизнесмена Кумара Айткалиева, обвиняемого в мошенничестве, от должности руководителя общественной приемной губернатора в Трехгорном. Соответствующее рапосряжение опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, депутат был задержан 19 октября сотрудниками УФСБ. Айткалиеву принадлежит строительная компания "Уралспецмонтаж". В настоящий момент в отношении предприятия возбуждено производство по делу о банкротстве, в июле прошлого года введена процедура наблюдения.

По версии следствия, в 2016 – 2020 гг. обвиняемый представил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. В результате им было похищено более 54 млн рублей.

Айткалиев заключен под стражу до 18 декабря.

Новым руководителем приемной губернатора назначен генеральный директор ФГУП "Приборостроительный завод" Владислав Белобров.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Текслер освободил от должности руководителя приемной губернатора депутата, обвиняемого в мошенничестве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Кумар Айткалиев, депутат, мошенничество, приемная губернатора,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети