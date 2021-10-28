Текслер освободил от должности руководителя приемной губернатора депутата, обвиняемого в мошенничестве

Губернатор Алексей Текслер освободил депутата, бизнесмена Кумара Айткалиева, обвиняемого в мошенничестве, от должности руководителя общественной приемной губернатора в Трехгорном. Соответствующее рапосряжение опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, депутат был задержан 19 октября сотрудниками УФСБ. Айткалиеву принадлежит строительная компания "Уралспецмонтаж". В настоящий момент в отношении предприятия возбуждено производство по делу о банкротстве, в июле прошлого года введена процедура наблюдения.

По версии следствия, в 2016 – 2020 гг. обвиняемый представил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. В результате им было похищено более 54 млн рублей.

Айткалиев заключен под стражу до 18 декабря.

Новым руководителем приемной губернатора назначен генеральный директор ФГУП "Приборостроительный завод" Владислав Белобров.