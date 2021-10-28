28 Октября 2021
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Общество Челябинская область
строительные работы, ремонт дорог, знак (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области ищут подрядчиков по содержанию дорог на 14,8 млрд рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило 12 аукционов на содержание региональных и межмуниципальных автомобильных дорог на 2022-2024 годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена контрактов составляет порядка 14,8 млрд рублей.

Торги были объявлены 27 октября. Заявки от участников будут принимать до 12 ноября, а 16 ноября состоится подведение итогов.

Напомним, в августе Федеральная антимонопольная служба отменила три аукциона на содержание дорог в Челябинской области с начальной стоимостью контрактов свыше 14,8 млрд. Итоги аукционов должны были подвести 31 августа, но они были приостановлены из-за жалоб. ФАС признала жалобы обоснованными.

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В Челябинской области ищут подрядчиков по содержанию дорог на 14,8 млрд рублей

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Теги: аукцион, содержание дорог, подрядчик,



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