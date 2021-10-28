Forbes: Бомбардировщики ВВС США начали отработку уничтожения кораблей России

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, переброшенные в Великобританию в начале октября, отрабатывали новую главную задачу – уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов России, пишет Forbes.

По мнению обозревателя издания Дэвида Экса, потопить российские корабли могут всего два таких бомбардировщика, выпустив противокорабельные ракеты большой дальности 48 LRASM.

Автор публикации пишет, что "этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе".

Он допустил, что НАТО может задействовать ракетоносцы для разгрома Черноморского флота России в будущем, сообщает Regnum.

В июле замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что США и Британия во время провокации с эсминцем Defender в Черном море пытались вскрыть систему береговой обороны России. Дипломат призвал Великобританию не соваться с провокациями в Черное море, чтобы не "получить по носу".

23 июня Минобороны России заявило о вторжении эсминца Defender в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму. По данным российских военных, британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна. Также сообщалось, что предупредительную стрельбу открывал пограничный сторожевой корабль.