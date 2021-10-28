В Челябинске с рельсов сошли четыре вагона с металлоломом

В Челябинске на путях необщего пользования произошел сход четырех груженых металлоломом вагонов. По данному факту проводится проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 27 октября на путях необщего пользования ООО "ПТУ ", примыкающих к станции Челябинск-Южный. Сход вагонов произошел при проведении маневровых работ.

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент устанавливается причина схода и причиненный ущерб.

Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.