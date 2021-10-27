В школах 13 муниципалитетов Югры продлили сроки каникул

В школах 13 муниципальных образований Югры каникулы для детей начались досрочно - с 25 октября, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Речь идет о школах Лангепаса, Урая, Нефтеюганска, Югорска, Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Покачи, Кондинском, Советском, Белоярском, Ханты-Мансийском и Березовском районах. Такое заявление сделал директор департамента образования и молодежной политики автономного округа Алексей Дренин во время регионального оперштаба.

"Проанализировав совместно с Роспотребнадзором ключевые показатели заболеваемости, рабочая группа рекомендовала главам 13 муниципальных образований ввести в школах каникулы с 25 октября".

В каникулярный период с 1 по 7 ноября будут организованы онлайн-активности, работа пришкольных лагерей.

С начала пандемии в автономном округе, по данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, зарегистрированы 80 852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровевших – 75 719 человек, погибли – 1 291 человек.