28 Октября 2021
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

В школах 13 муниципалитетов Югры продлили сроки каникул

В школах 13 муниципальных образований Югры каникулы для детей начались досрочно - с 25 октября, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Речь идет о школах Лангепаса, Урая, Нефтеюганска, Югорска, Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Покачи, Кондинском, Советском, Белоярском, Ханты-Мансийском и Березовском районах. Такое заявление сделал директор департамента образования и молодежной политики автономного округа Алексей Дренин во время регионального оперштаба.

"Проанализировав совместно с Роспотребнадзором ключевые показатели заболеваемости, рабочая группа рекомендовала главам 13 муниципальных образований ввести в школах каникулы с 25 октября".

В каникулярный период с 1 по 7 ноября будут организованы онлайн-активности, работа пришкольных лагерей.

С начала пандемии в автономном округе, по данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, зарегистрированы 80 852 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровевших – 75 719 человек, погибли – 1 291 человек.

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В школах 13 муниципалитетов Югры продлили сроки каникул

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Теги: школы, каникулы, коронавирус



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