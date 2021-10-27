Спикер Госдумы поручил вернуться к законопроекту о жилье для детей репрессированных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Александру Жукову обсудить совместно с кабмином подготовку ко второму чтению законопроекта об обеспечении социальным жильем детей репрессированных в советское время граждан, сообщает ТАСС.

Проект в первом чтении был принят в ноябре 2020 г. Он предполагает обеспечение жертв политических репрессий и их детей жильем независимо от имущественного положения и срока их проживания в местностях, куда они возвращаются.

Документ направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 10 декабря 2019 года. Действующее законодательство признает право реабилитированных лиц, утративших жилье в связи с репрессиями, возвращаться в те местности и населенные пункты, где они проживали.

После первого чтения принятие решение было отложено, чтобы учесть в законе мнение самих детей репрессированных, потому работа не останавливается.