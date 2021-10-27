27 Октября 2021
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Общество Тюменская область
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Тюменской области в четыре раза выросли темпы вакцинации от коронавируса

В Тюменской области в четыре раза выросли темпы вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Рост наблюдается после введения обязательной вакцинации для работников ряда отраслей Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на онлайн-заседании президиума координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел председатель правительства Михаил Мишустин.

В Тюменской области привито 654 тысячи 973 человека. Полный курс вакцинации прошли 609 тысяч человек, сказал глава региона. Охватить вакцинацией 80% взрослого населения планируется в январе 2022 года.

"Ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех субъектах Российской Федерации. Заболеваемость очень высокая. К сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку. Врачи борются за их жизнь. Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно", – подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, ранее полпредство опубликовало информацию, что в Тюменской области двумя компонентами привиты 39% населения (601 тысяча человек).

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В Тюменской области в четыре раза выросли темпы вакцинации от коронавируса

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Теги: вакцина от коронавируса, прививка от коронавируса



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