Группа "Алиса" объявила об уходе в подпольную концертную деятельность

Легендарная рок-группа "Алиса" объявила о прекращении концертной деятельности из-за ковидных ограничений. Лидер группы Константин Кинчев сказал, что по условиям, "которые выставляет государство", играть не будет.

"По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией. Остаемся верными своим критериям. И соответственно концертная деятельность на этом группы "Алиса" заканчивается. Что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены", - цитирует издание "Подъем" заявление артистов.

Ранее стало известно, что отменены концерты "Алисы" в Новосибирске и Екатеринбурге. Причем площадка в Новосибирске утверждает, что артисты не захотели проводить концерт с входом по QR-кодам.