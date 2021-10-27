27 Октября 2021
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концерт Алисы в Череповце (2019) | Фото:telegram-канал Подъем

Группа "Алиса" объявила об уходе в подпольную концертную деятельность

Легендарная рок-группа "Алиса" объявила о прекращении концертной деятельности из-за ковидных ограничений. Лидер группы Константин Кинчев сказал, что по условиям, "которые выставляет государство", играть не будет.
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"По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия, связанные с нами, проводиться не будут. Потому что мы считаем это сегрегацией. Остаемся верными своим критериям. И соответственно концертная деятельность на этом группы "Алиса" заканчивается. Что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены", - цитирует издание "Подъем" заявление артистов.

Ранее стало известно, что отменены концерты "Алисы" в Новосибирске и Екатеринбурге. Причем площадка в Новосибирске утверждает, что артисты не захотели проводить концерт с входом по QR-кодам.

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Группа "Алиса" объявила об уходе в подпольную концертную деятельность

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Теги: алиса, концерты, константин кинчев



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