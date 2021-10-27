Путин призвал создать механизм признания вакцинации от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин на Восточноазиатском саммите выступил за создание механизма признания сертификатов вакцинации от коронавируса.

По словам главы государства, Россия стремится вносить реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к препаратам для граждан всех государств.

"Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону", - заявил Путин.

Кроме того, президент отметил, что Россия готова делиться опытом в борьбе с пандемией. Он предложил расширить программу обучения эпидемиологов из стран АСЕАН во Владивостоке.