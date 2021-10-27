В Челябинске в нерабочие дни во дворце спорта "Юность" откроют пункт вакцинации

В Челябинске в период нерабочих дней во дворце спорта "Юность" будет развернут большой вакцинальный пункт. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В помещении будет размещено большое количество вакцинальных точек.

Также ряд торговых центров готовы предоставить помещения с отдельными входами для проведения вакцинации. "На период нерабочих дней по городу будут развернуты пункты и не будет препятствий для прохождения вакцинации", - подчеркнула Ирина Гехт.

Вице-губернатор отметила, что южноуральцы стали активно прививаться. За прошедшие сутки было вакцинировано более 17 тыс. человек.