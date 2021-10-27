В Челябинске приостановили диспансеризацию и профосмотры

В Челябинской области приостановлена диспансеризация и проведение профосмотров. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сейчас диспансеризация и профосмотры в поликлиниках временно не проводятся. Мы это сделали, чтобы разгрузить поликлиники и дать возможность работать с амбулаторными больными. Пока это месяц, а дальше будем смотреть по развитию эпидситуации", - подчеркнула она.

При этом в регионе продолжается углубленная диспансеризация для южноуральцев, переболевших коронавирусом.