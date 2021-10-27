"Единая Россия" не поддержала освобождение ветеранов Великой Отечественной войны от "коммуналки"

"Единая Россия" в Госдуме не стала голосовать за законопроект, предполагающий освобождение участников Великой Отечественной войны от всех коммунальных платежей и взносов на капитальный ремонт. Поэтому голосов КПРФ, ЛДПР и СРЗП, поддержавших предложение, для прохождения документа в первом чтении не хватило – законопроект был отклонен.

Инициатива принадлежала депутату от ЛДПР Андрею Кузьмину. Он внес предложение еще в прошлом созыве Госдумы.

"По прогнозу численность участников Великой отечественной войны с учетом естественной убыли (рассчитанной, как средняя за последние три года) на 1 января 2020 года составит 61 913 чел., на 1 января 2021 года - 55 722 чел. Расчет дополнительных расходов федерального бюджета в 2020 году: 777.4 руб. * 12 мес. * 61 913 = 577,5 млн руб. Расчет дополнительных расходов федерального бюджета в 2020 году: 808.5 руб. * 12 мес. * 55 722 чел. = 540,6 млн руб.", - приводятся расчеты расходов бюджета на компенсацию платежей ветеранов.

"Сегодня мы - потомки участников Великой Отечественной войны, в неоплатном долгу перед ними за их стойкость, самоотверженность проявленные ими в военные годы в истории страны, за то, что победили фашистов, держали оборону на южных и восточных рубежах страны, защищая её от возможного нападения сателлитов фашистской Германии", - писал Кузьмин в пояснительной записке.