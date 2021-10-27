ФАС возбудила дело против Apple

ФАС России возбудила дело в отношении Apple из-за запрета сообщать покупателям приложений в App Store об альтернативных способах оплаты.

Как сообщает пресс-служба ведомства, если компанию признают нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки.

В августе ФАС вынесла Apple предупреждение из-за ситуации с оплатой в App Store. Антимонопольщики заинтересовались ситуацией после обращения пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений. Нарушения Apple должна была устранить до 30 сентября.