ФАС возбудила дело против Apple
ФАС России возбудила дело в отношении Apple из-за запрета сообщать покупателям приложений в App Store об альтернативных способах оплаты.
Как сообщает пресс-служба ведомства, если компанию признают нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки.
В августе ФАС вынесла Apple предупреждение из-за ситуации с оплатой в App Store. Антимонопольщики заинтересовались ситуацией после обращения пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений. Нарушения Apple должна была устранить до 30 сентября.