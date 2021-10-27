"Мегионнефтегаз" построит на Западно-Асомкинском месторождении инфраструктуру для утилизации ПНГ

"Славнефть-Мегионнефтегаз" вложит свыше 900 млн рублей в строительство системы газопроводов на Западно-Асомкинском месторождении. Реализация этого инвестпроекта позволит монетизировать растущие объемы попутного нефтяного газа (ПНГ) и обеспечит в перспективе его 95-процентную утилизацию на данном активе.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, газ будет транспортироваться на Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод. Суммарная протяженность трубопроводов составит 31 км, расчетная производительность системы – 91 млн кубометров ПНГ в год. Также будут построены необходимые площадочные объекты и сопутствующая инфраструктура: вакуумная компрессорная станция, линии электропередачи, подъездные пути и др. Завершить работы планируется в 2023 году.

"Повышение уровня утилизации ПНГ – один из наиболее доступных и быстрых методов снижения объема парниковых газов, образующихся в процессе добычи нефти. Одновременно с этим мы повышаем экономическую эффективность производства за счет монетизации ценного природного ресурса", – подчеркнул генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко.

Западно-Асомкинское месторождение расположено в Сургутском районе ХМАО в 35 км от Сургута. Открыто в 1988 году, промышленная разработка началась в 1994-м. Начальные извлекаемые запасы нефти категорий АВ1 – 38,9 млн тонн. Накопленная добыча на 01.10.2021 – 13,3 млн тонн. В 2023–2026 годах "Мегионнефтегаз" планирует добыть на этом месторождении около 3,7 млн тонн нефти и свыше 300 млн кубометров ПНГ.