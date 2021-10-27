Заместитель главы Челябинска войдет в новый состав облизбиркома

Челябинская городская дума направила заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Надежду Рыльскую в состав избирательной комиссии области. Соответствующее решение было принято на заседании гордумы.

Она будет членом облизбиркома с правом решающего голоса, работающим в избирательной комиссии не на постоянной основе.

"Принятие решения обусловлено реализацией права представительного органа муниципального образования представлять кандидатуру в состав избирательной комиссии субъекта Российской Федерации", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе городской думы.

Предложения по кандидатам в новый состав облизбиркома будут приниматься до 16 ноября включительно.