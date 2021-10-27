Льва Симбу и леопарда Еву отправили в Танзанию

Из международного аэропорта Челябинска вылетел спецборт в Килиманджаро со львом Симбой и леопардом Евой. Животные направились в реабилитационный центр в городе Моши, где для них уже построены комфортные вольеры со свободной большой территорией. За адаптацией и жизнью кошек будут круглосуточно наблюдать специалисты. Для транспортировки Симбы и Евы специально переоборудован частный борт Boing 737-500. Репатриацию и адаптацию животных профинансировала Русская медная компания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

"История Симбы и Евы обнажила острую проблему жестокого обращения с животными и создала прецедент для её решения. Мы согласились помочь в этом, хотя на тот момент не представляли, какой объём работы предстоит провести, сколько пройти процедур, которые до этого никто не проходил. Но у нас всё получилось и, что очень важно, этот опыт в будущем поможет защитить и вернуть в естественную среду обитания других экзотических животных", - подчеркнула руководитель Благотворительного фонда РМК Татьяна Баланчук.

Во время перелёта животных сопровождает ветеринар Карен Даллакян из Фонда "Спаси меня", который и спас измученных хищников. За судьбой Симбы следила вся страна: к уральскому ветеринару он попал в 2020 году со сломанными лапами, в истощённом состоянии и с гнойными ранами по всему телу. Месяцы реабилитации дали подросшему львёнку возможность вернуться на родину – в Танзанию. Леопарда Еву, которая отправилась в Африку вместе с Симбой, зоозащитники спасли от участи стать интерьерным аксессуаром.

"Чтобы кошки безболезненно миновали перелёт, мы провели предварительную подготовку. Симба и Ева держали диету, приняли рекомендованные для таких случаев антистрессовые препараты. Наши подопечные полетят в салоне самолёта под моим присмотром. Специально для этого борт оборудовали клетками, которые соответствуют всем требованиям безопасности полётов. После прилёта некоторое время мы будем находиться рядом с кошками, чтобы помочь им адаптироваться к новому дому и местному климату" – рассказал Карен Даллакян.

Репатриация животных стала возможной благодаря поддержке Министерства природы и туризма Объединённой Республики Танзания и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России (Росприроднадзора РФ). Содействие зоозащитникам оказали правительство Челябинской области и губернатор региона Алексей Текслер. В мероприятии по отправке Симбы и Евы в Танзанию приняла участие общественный деятель, Учредитель Фонда поддержки социальных, культурных и образовательных проектов 2020 Ирина Текслер.

"Со слезами на глазах все мы провожаем Симбу и Еву в Танзанию. Их судьба никого не оставила равнодушным не только в Челябинской области, но и во всей России. Это большой праздник. История спасения и репатриации кошек заняла полтора года. Огромное спасибо всем людям, которые помогали приблизить сегодняшний день", - подчеркнула Ирина Текслер.

В Танзании Симба и Ева будут жить в реабилитационном центре для диких животных Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center, где для кошек построили просторные вольеры, а также специальные дома, в которых животных смогут осматривать ветеринары. Площадь вольера для Симбы – 6000 м2, на территории есть бассейн для купания, крытый вольер, платформа для активностей и лазания, а также специальный блок для медицинских процедур. Территория вольера Евы – 2500 м2, на ней есть также питьевой пруд, платформа для лазания и активностей, крытый вольер. На протяжении всей жизни за Симбой и Евой будут ухаживать смотрители центра.

На сегодняшний день в центре постоянно работают 3 ветеринара и 70 человек вспомогательного персонала. Миссией центра является поддержка и реабилитация диких животных, пострадавших от влияния человека.

Животные, которым необходима госпитализация (серьёзные травмы) или которые по каким-либо другим причинам не могут выжить в дикой природе (к примеру, молодняк, родители которых были убиты браконьерами), перевозятся в центр Макоа, где при необходимости проходят лечение и дальнейшую реабилитацию.