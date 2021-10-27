АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию систему телемеханизации МН Хохряковский ЦПС – Тюменский КСП

АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию систему линейной телемеханики магистрального нефтепровода Хохряковский ЦПС – Тюменский КСП на участке 0 – 92 км после технического перевооружения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Работы проводились с февраля текущего года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции объектов.

Прежняя система линейной телемеханики эксплуатировалась более двадцати лет и перестала соответствовать современным требованиям. В ходе технического перевооружения произведена замена контрольно-измерительных приборов, кабельной продукции, шкафов телемеханики, обеспечивающих сбор и передачу технологических параметров работы нефтепровода в единую систему диспетчерского управления АО "Транснефть – Сибирь".

Всего при реализации объекта смонтировано более 300 контрольно-измерительных приборов, заменено 30 километров кабельной продукции, построено около 900 метров кабельных эстакад. В блок-боксах пунктов контроля и управления установлены новые шкафы телемеханики производства АО "Транснефть – Верхняя Волга", модернизированы системы пожарной сигнализации и смонтированы системы кондиционирования.

Применение нового современного оборудования позволит повысить надежность и безопасность транспортировки нефти по нефтепроводу Хохряковский ЦПС – Тюменский КСП.