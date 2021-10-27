Израиль разрешит въезд туристам со "Спутником V"

Власти Израиля намерены одобрить инициативу о допуске в Израиль привитых "Спутником V" туристов, сообщает газета The Jerusalem Post.

Отмечается, что вакцинированным туристам из России придется пройти серологическое исследование и сдать ПЦР-тест до и после полета.

Планируется, что въезд разрешат с 15 ноября, но инициативу должен утвердить кабмин либо минздрав страны.

О решении одобрить "Спутник V" стало известно вскоре после встречи президента РФ Владимира Путина и израильского премьер-министра Нафтали Беннета.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ходе переговоров стороны среди прочего обсуждали ситуацию с пандемией коронавируса, передает Regnum.