В Когалыме троим строителям грозит срок за смерть четырёх рабочих во время строительства общежития

В Когалыме вскоре поступит в суд дело о гибели четырёх рабочих во время строительства общежития, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По версии следствия, виновны в трагедии заместитель генерального директора по строительству компании, возводившей общежитие Когалымского политехнического колледжа, заместитель начальника участка подрядной организации и представитель субподрядчика, назначенный ответственным за производство работ. Они, якобы небрежно исполняя свои профессиональные обязанности, не обезопасили строительство.

В результате 8 октября 2020 г. во время бетонирования перекрытия лестничного пролета при подаче бетонной смеси разрушились опоры, удерживавшие опалубок. Из-за разрушения конструкции и прорыва жидкой бетонной смеси из формы четверо рабочих упали с высоты шестого этажа (более 23 м) вместе с конструкцией и бетонной смесью. Двое пострадавших скончались на месте, ещё двое – на следующий день в клинике. Дело ушло в суд.