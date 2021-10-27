Украинское антидопинговое агентство заподозрили в нарушении кодекса WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Антидопинговое агентство Украины в нарушении кодекса WADA.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации, расследование WADA под кодовым названием "Операция "Геркулес", которое было инициировано в 2019 году, установило, что украинское агентство информировало спортсменов о грядущем допинг-контроле.

Тем временем, на зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России вновь будет выступать не под флагом страны, а под знаменем Олимпийского комитета РФ (ОКР, он же ROC). Вместо гимна России в случае победы россиян снова будет звучать фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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