В России разработана назальная форма вакцины "Спутник V"

Фармацевтическая компания "Генериум" подала заявку в министерство здравоохранения о проведении клинических исследований назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как заявил генеральный директор предприятия Даниил Талянский, препарат переносится гораздо мягче внутримышечной прививки. При этом по эффективности назальная вакцина "ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины".

Как ожидается, через шесть-восемь месяцев препарат получится зарегистрировать и сделать доступной для системы здравоохранения.

Как сообщалось ранее, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вошла в группу добровольцев, испытывающих назальную вакцину от коронавируса, которую разрабатывал НИЦ им. Гамалеи.

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