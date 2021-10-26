27 Октября 2021
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Общество За рубежом
Медали пекинской Олимпиады-2022. (2021) | Фото: Олимпийский комитет России

В Пекине представили дизайн медалей Олимпиады-2022

Китай сегодня представил медали зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в следующем году в Пекине.

На лицевой стороне медали нанесены пять колец. Они олицетворяют традиционную китайскую философию, гармонию между небом, землей и людьми, а также олимпийский дух, способный объединить мир через спорт. Помимо прочего, на них выгравированы узоры в виде облаков и снежинок, сообщает Олимпийский комитет России.

На реверс дизайнеры поместили эмблему Игр-2022, а также надпись "XIV Олимпийские зимние игры" на языке принимающей страны. Вокруг центральной композиции расположились пять колец, символизирующих звездное небо. По задумке авторов, данная сторона медали должна мотивировать спортсменов добиваться успехов и ярко сиять на соревнованиях.

Форма медали также выбрана неслучайно. Она вдохновлена традиционной китайской нефритовой посудой, а также сочетает в себе отсылки к наградам Игр-2008, которые также принимала столица КНР.

Медали пекинской Олимпиады-2022.(2021)|Фото: Олимпийский комитет России

"Мы ставили своей целью подчеркнуть, что Пекин – первый город, принимавший и летние, и зимние Олимпийские игры, — заявил дизайнер Ханг Хай, также участвовавший в разработке оформления медалей 14 лет назад. — Когда спортсмены будут брать награды в руки, они сначала прикоснутся к элементам китайской культуры, а уже затем обратят внимание на узоры облаков, снежинок и карту звездного неба. В этом также зашит глубинный смысл".

Ленты выполнены из красного шелка, украшенного узорами с зимними отсылками и олимпийскими кольцами. Цвет, по словам дизайнеров, является олицетворением главного праздника страны – китайского Нового года, который традиционно отмечается в начале февраля. Коробка для медали выполнена из бамбука и покрыта синим лаком. Она сочетает в себе утонченный стиль и экологичность.

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В Пекине представили дизайн медалей Олимпиады-2022

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Теги: пекин, олимпиада, медали, дизайн



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