95-летняя Елизавета II отменила участие в климатическом саммите по рекомендации врачей

95-летняя королева Великобритании Елизавета II, которой недавно из-за неназванных проблем со здоровьем пришлось провести некоторое время в больнице, отменила свое участие в климатическом саммите COP26 в Глазго. Как сообщают британские СМИ, такое решение ей рекомендовали принять врачи.

Хотя королева провела в больнице всего одну ночь, после она еще неделю восстанавливалась, и только накануне вернулась к исполнению обязанностей, правда, пока в виртуальном формате. Она приняла виртуальные встречи с послами Южной Кореи и Швейцарии. Во время переговоров Ее Величество выглядела бодро, шутила и улыбалась с экрана монитора.

Несмотря на преклонный возраст, Елизавета II имеет крепкое здоровье: минувшая госпитализация стала первой за восемь лет, что вызвало крайнюю обеспокоенность британцев. Запрос "Что с королевой?" стал самым популярным в Google в Великобритании. Официальный представитель Букингемского дворца сообщил, что госпитализация королевы не связана с коронавирусом. Также известно, что она сделала прививку от COVID-19.

Многие британцы уверены, что морально королеву очень подкосила смерть в этом году ее супруга, принца Филиппа, с которым она прожила в браке более 70 лет.