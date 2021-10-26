95-летняя Елизавета II отменила участие в климатическом саммите по рекомендации врачей

26 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Елизавета II во время рождественского обращения к нации в 2019 году. (2019) | Фото: instagram.com/theroyalfamily

95-летняя Елизавета II отменила участие в климатическом саммите по рекомендации врачей

95-летняя королева Великобритании Елизавета II, которой недавно из-за неназванных проблем со здоровьем пришлось провести некоторое время в больнице, отменила свое участие в климатическом саммите COP26 в Глазго. Как сообщают британские СМИ, такое решение ей рекомендовали принять врачи.

Хотя королева провела в больнице всего одну ночь, после она еще неделю восстанавливалась, и только накануне вернулась к исполнению обязанностей, правда, пока в виртуальном формате. Она приняла виртуальные встречи с послами Южной Кореи и Швейцарии. Во время переговоров Ее Величество выглядела бодро, шутила и улыбалась с экрана монитора.

Несмотря на преклонный возраст, Елизавета II имеет крепкое здоровье: минувшая госпитализация стала первой за восемь лет, что вызвало крайнюю обеспокоенность британцев. Запрос "Что с королевой?" стал самым популярным в Google в Великобритании. Официальный представитель Букингемского дворца сообщил, что госпитализация королевы не связана с коронавирусом. Также известно, что она сделала прививку от COVID-19.

Многие британцы уверены, что морально королеву очень подкосила смерть в этом году ее супруга, принца Филиппа, с которым она прожила в браке более 70 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

95-летняя Елизавета II отменила участие в климатическом саммите по рекомендации врачей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: елизавета ii, королева, великобритания, здоровье



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети