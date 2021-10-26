Минэкономики Германии дало добро на ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2"

Министерство экономики Германии пришло к выводу, что выдача сертификатов на эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в ФРГ и Евросоюз. Министерство провело анализ надежности поставок, это важный шаг на пути к окончательному вводу в эксплуатацию газопровода, передает немецкое агентство DPA.

Заключение Минэкономики направлено в Федеральное сетевое агентство, которое и занимается сертификацией со стороны Германии. Теперь ведомство выяснит, насколько независимо может работать газопровод.

Напомним, сертификацию планируется завершить до конца этого года.