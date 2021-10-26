В Курганской области пытались убить прокурора, привязав за голову к машине

В Курганской области пытались убить заместителя прокурора – его привязали за голову к машине и протащили по земле.

Происшествие случилось еще 13 октября, но известно о нем стало только сейчас. В тот вечер зампрокурора одного из районов отдыхал в кафе. Во время застолья силовик, как пишет Baza, что-то не поделил с родственником. Родственник победил в драке, но этого ему показалось мало. Он, по данным издания, привязал к голове прокурора удавку и прицепил её к машине, после чего протащил мужчину по земле.

Прокурор выжил, хоть и получил серьёзные травмы.

Возбуждено уголовное дело.