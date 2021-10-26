Переворота не будет. Борис Рожин оценил возможность политических потрясений в союзной России стране

Переворот, разворачивающийся в Судане, заставляет задуматься о том, насколько прочны политические режимы Африки. Насильственная смена власти в странах континента происходит чрезвычайно часто. Предыдущий переворот в самом Судане случился в 2019 году. Новые власти активно поддерживались США. Однако попытка американцев насадить собственные политические шаблоны по всему миру, игнорируя местную специфику, предсказуемо привела к трагедии. После варварских экспериментов с экономикой и общественным устройством Судана, военные при поддержке народа, поставленного за грань нищеты, свергают коррумпированное и неэффективное правительство.

При этом западные страны палец о палец не ударяют, чтобы помочь своим союзникам, которым еще недавно обещали совместно строить демократию.

Схожие истории происходят по всему континенту. Однако для России особенно значимы некоторые конкретные страны. Так, российские инструкторы, которых пресса зачастую относит к представителям «ЧВК Вагнера», обеспечивают безопасность Центральноафриканской Республики, и это государство с полным основанием считается союзником России. Еще недавно эта страна также сотрясалась от следующих один за другим государственных переворотов. На сей раз в качестве закулисного режиссера выступала Франция, которая поддерживала в республике ситуацию хаоса и вовсю эксплуатировала ее природные ресурсы. Но после привлечения к делу российских специалистов, страна получила шанс оправиться от военных ран.

Независимый военный эксперт Борис Рожин пояснил, что российский союзник благодаря русским специалистам, крепко стоит на ногах.

Возможности для действий боевиков осложнились, риск захвата столицы с их стороны снят, крупнейшие дороги в Банги контролируются. Попытка силового захвата власти, которая произошла в начале года, была приурочена к выборам. Теперь все перешло в вялотекущую стадию.

За счет того, что там действует контингент российских инструкторов и ведется работа по обучению местных сил безопасности, ситуация остается относительно стабильной и все-таки она склонилась в сторону правительства.

По оценке Рожина, устойчивость законным властям ЦАР обеспечила именно договоренность с Россией.

Россия показала, что может предоставлять серьезный пакет услуг в области безопасности. Именно успешность этой программы обеспечила привлекательность России для других стран и отсюда – увеличена коммерческих предложений к России о предоставлении аналогичных услуг в другие страны, где есть проблемы с террористами, безопасностью, стабильностью, - отметил Рожин.

Практика показала, что Россия – наиболее надежный партнер для стран Африки. Франция и США легко отказываются от собственных вассалов – так, недавно европейцы легко отреклись от гвинейского президента Альфа Конде. Страны, обратившиеся за помощью к России, оказываются куда прочнее.

"Россия готова работать в других странах на соответствующих условиях, и я думаю, что ЦАР стала своеобразным примером того, как Россия может увеличивать свое влияние в странах, которые ранее входили в сферу влияния СССР", - заключил Рожин.