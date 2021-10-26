26 Октября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
инфекция, болезнь, грипп (2016) | Фото: kakiebolezni.ru

В Югре зарегистрированы первые случаи гонконгского гриппа

Роспотребнадзор Югры сообщил о первых случаях гонконгского гриппа, передает корреспондент Накануне.RU.

"Доля вирусологических исследований, в которых обнаружены антигены респираторных вирусов возросла до 22,9 %, среди которых вирус SARS-CоV-2 – 99,4%, РС-вирусные инфекции 0,5%, вирус гриппа А (N3H2) – 0,1%", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в регионе ввели новые ковидные ограничения.

С 30 октября по 7 ноября включительно, в частности, работа организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания (далее – организации) разрешена с 6.00 до 23.00 с запретом проведения в них зрелищно-развлекательных мероприятий. Допускаются круглосуточные обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях; предоставление услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях; доставка заказов организациями.

QR-коды, говорящие о вакцинации от коронавируса или перенесенной в последние полгода инфекции, нужны будут для доступа на мероприятия и, в частности, в физкультурно-оздоровительные, спортивные комплексы, ледовые арены, фитнес-клубы, бассейны, на концерты.

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В Югре зарегистрированы первые случаи гонконгского гриппа

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Теги: гонконгский грипп,  А N3H2, коронавирус



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