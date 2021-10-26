26 Октября 2021
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Происшествия За рубежом
электронный браслет осужденного (2012) | Фото: asfera.info

В Париже на несколько часов отключились все электронные браслеты на преступниках

В Париже днем в понедельник на несколько часов вышли из строя электронные браслеты, предписанные для ношения судом, сообщает BFMTV.

Источники телеканала сообщили, что сбой повлиял на работу всех электронных браслетов, находящихся в ведении управления пенитенциарной службы Парижа. О проблеме стало известно около 16:30, решить ее удалось только около десяти часов вечера.

Почти шесть часов власти не могли отслеживать передвижения граждан, помещенных под надзор по самым разным причинам – от кражи до терроризма. Также опасности подверглись женщины, которые добились через суд запрета на приближение к ним бывших партнеров, применявших силу – во Франции жертв таких правонарушителей тоже снабжают электронными браслетами.

Пока сообщений о правонарушениях во время сбоя и из-за него не поступало.

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В Париже на несколько часов отключились все электронные браслеты на преступниках

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Теги: электронный браслет, париж, сбой



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