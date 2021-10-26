26 Октября 2021
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Воркаут-площадка на территории лицея № 12 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Русская медная компания открыла три новых воркаут-площадки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Русская медная компания (АО "РМК") поспособствовала открытию очередных воркаут-площадок. Всего за пять лет РМК построила в разных районах уральской столицы 15 аналогичных спортивных объектов, а сегодня открылись сразу три такие площадки.

Как предаёт корреспондент Накануне.RU, один из спортивных объектов торжественно открылся сегодня в Верх-Исетском районе на территории лицея № 12.

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова поприветствовала собравшихся учеников лицея.

"В первую очередь, хочется отметить, что именно вы являетесь хозяевами этой площадки. Мы верим, что она всегда будет полна детьми и взрослыми. Развивайте своё тело и свой дух, знайте, что вы всё сможете, а Русская медная компания будет всегда помогать, нести спорт как можно ближе, делать его бесплатным и доступным", – отметила Анна Шабарова.

Анна Шабарова, Константин Шевченко, Михаил Липский, Любовь Кулёва на церемонии открытия воркаут-площадки на территории лицея № 12 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

"Более двух тысяч учеников сегодня у нас обучается в этом лицее. Я благодарю администрацию учебного заведения и Русскую медную компанию за совместную работу и надеюсь, что спортивная площадка будет востребована не только во время проведения занятий физической культурой. Ребята, добро пожаловать!", – сказал директор департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко.

Константин Шевченко(2021)|Фото: Накануне.RU

"Вы учитесь в одном из образцовых образовательных учреждений города Екатеринбурга, а занятия спортом – это неотъемлемая часть гармоничного развития личности. Поэтому такой вклад РМК в том числе и в ваше будущее. Пожалуйста, находите время заниматься физической культурой и держите себя в форме", – пожелал ребятам мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике, заместитель главы Верх-Исетского района по социальным вопросам Михаил Липский.

Михаил Липский(2021)|Фото: Накануне.RU

Директор МАОУ лицей №12 Любовь Кулёва поблагодарила построивших площадку людей, а также пожелала ученикам и жителям микрорайона продолжать вести здоровый образ жизни.

Что касается площадок, то они оснащены установками с рукоходами, скамьями, перекладинами, брусьями, канатом, кольцами и лестницами – здесь есть всё необходимое для тренировок на открытом воздухе. Безопасность обеспечена за счёт современного амортизирующего покрытия.

Воркаут-площадка на территории лицея № 12 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Воркаут-площадка на территории лицея № 12 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Воркаут-площадка на территории лицея № 12 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Стоит отметить, что все воркаут-площадки, построенные в Екатеринбурге, находятся в открытом доступе.

Воркаут-площадка на территории лицея № 12 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Проект по установке воркаут-плошадок РМК запустила в 2017 году. Компания посодействовала открытию спортивных объектов в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях, а также в Великом Новгороде и Казахстане. К концу 2021 года суммарное количество воркаут-площадок на территориях присутствия РМК составит 70 штук. Общий бюджет проекта – около 114 млн руб.

Воркаут-площадка на территории лицея № 12 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

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Русская медная компания открыла три новых воркаут-площадки в Екатеринбурге

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Теги: Русская медная компания, воркаут, спорт, воркаут-площадки



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