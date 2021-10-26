26 Октября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Югре адвокат наказан за торговлю наркотиками и хранение оружия

В Нефтеюганске адвокат, зарегистрированный в Свердловской области, наказан за наркотики и оружие, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ХМАО.

По данным следствия, в начале марта 2021 г. адвокат приехал на личном автомобиле "Шкода" в Югру для распространения наркотиков. Часть партии, разложенную в два свёртка, утром 6 марта он оставил в лесу СНТ "Кедровый" Нефтеюганского района. Забрать их должны были покупатели. В тот же день он попал в поле зрения сотрудника управления Росгвардии по Югре, информация была передана в полицию. Прибывшим на место силовикам адвокат предъявил поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета РФ.

При личном досмотре у злоумышленника обнаружено и изъято более 3 кг наркотиков и пистолет-револьвер системы "Наган" советского производства, пригодный для выстрелов. Также изъято 20 самодельных патронов для стрельбы из пистолета, а также гильзы, пули.

Нефтеюганский районный суд наказал адвоката девятью годами колонии строгого режима со штрафом в 100 тыс. руб. Приговор не вступил в силу.

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В Югре адвокат наказан за торговлю наркотиками и хранение оружия

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Теги: Адвокат, наркотики, оружие, Наган



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