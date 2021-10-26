26 Октября 2021
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Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти отказались считать своим "юридическим долгом" сгоревшие советские вклады россиян

В Госдуме на повышенных тонах прошло обсуждение очередной "заморозки" закона о погашении перед гражданами долгов по сбережениям, "сгоревшим" в результате гиперинфляции после развала Советского Союза. Речь идет о вкладах в Сбербанке, в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР и т.д.

"При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства Российской Федерации объем средств, необходимый на их погашение, в 2022 году - 49,7 трлн руб., в 2023 году - 51,8 трлн руб., в 2024 году - 53,9 трлн руб.", - говорится в пояснительной записке к закону.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что реализация закона стоила бы более 150 трлн руб., что превышает ВВП страны, поэтому законопроект реализован быть не может.

Зампред комитета ГД по финансовому рынку Аркадий Свистунов, с одной стороны, считает, что выплатить эти долги государство должно, с другой – предложил правительству уже отменить эту норму и не пролонгировать мораторий, раз очевидно, что деньги гражданам никогда не вернут.

И тут Свистунов сказал фразу, которая сильно разозлила оппозиционных депутатов. Он заявил, что никакого юридического долга у правительства сейчас нет, есть только моральное обязательство как у правопреемника тех властей, которые долги создали.

Также в правительстве не готовы списывать долги граждан, например, за коммуналку, взаимозачетом по имеющимся у государства перед ними долга.

В полемику ввязался спикер Госдумы Вячеслав Володин, который выстроил такую логическую цепочку: к образованию долгов привел развал СССР, то есть руководители СССР, а также КПСС. А раз КПРФ является преемницей КПСС, то и долги выплачивать должны нынешние коммунисты.

"Эти долги, которые создали те руководители, которые предали своих граждан. Это все было следствием распада Советского Союза. А сейчас они говорят – вы выплатите долги! Выплачиваем! Это долги тех, кто возглавлял Советский Союз, и той партии, которая привела к этому краху. Ельцина вспомнили – а кроме Ельцина был Горбачев. А кроме Горбачева – Лигачев. Люди ждут дел, а мы тут занимаемся политикой", – заявил спикер.

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Власти отказались считать своим "юридическим долгом" сгоревшие советские вклады россиян

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Теги: долги, накопления, ссср, вячеслав володин



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