В Челябинске суд приговорил водителя, насмерть сбившего женщину на переходе, к 6 годам колонии

В Челябинске водителя, который сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, приговорили к 6 годам в колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Вечером 29 марта 2021 года водитель Nissan Terrano около дома 24 по улице 60-летия Октября на нерегулируемом пешеходном переходе произвел наезд на 54-летнюю женщину.

Пешеход от полученных травм скончалась.

По решению суда мужчине также запрещено на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, он должен выплатить мужу и сестре погибшей в счет возмещения морального вреда по 600 тыс. рублей.