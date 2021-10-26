В ЧелГУ студентов перевели на дистант в нерабочие дни, а в ЮУрГУ отменили занятия

В Южно-Уральском государственном университете не будут проводить учебные занятия в период с 30 октября по 7 ноября, а в Челябинском государственном университете студентов на этот период перевели на дистанционное обучение, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков, руководители институтов, высших школ, филиалов и заведующие кафедрами обязаны в этот период обеспечить реализацию образовательных программ в форме самостоятельной работы обучающихся. За сотрудниками вуза в эти дни сохраняется заработная плата.

В Челябинском государственном университете, включая его филиалы в Миассе и Троицке и колледж, занятия будут проходить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с расписанием.