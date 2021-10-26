CBS: Наследный принц Саудовской Аравии собирался убить своего дядю-короля отравленным перстнем из России

Бывший влиятельный саудовский разведчик Саад Альджабри дал интервью американскому телеканалу CBS News, в котором рассказал о попытке покушения на короля Саудовской Аравии Абдаллу в 2014 году с помощью "отравленного перстня из России".

По данным американского телеканала, Альджабри когда-то был вторым по значимости человеком саудовской разведки, но потом наследный принц Мухаммед бен Салман изгнал его. Судя по всему, бывший разведчик очень зол на принца, который фактически управляет страной от имени своего 85-летнего отца.

Принц, кстати, был непосредственным начальником Альджабри – руководил спецслужбами страны. Беглый разведчик полагает, что бывший шеф заинтересован в устранении нежелательного свидетеля.

Альджабри называет принца Мухаммеда "психопатом" без сочувствия, никогда не испытывающего эмоций. "И мы были свидетелями зверств и преступлений, совершенных этим убийцей", - заявил разведчик.

Еще до переворота, в результате которого к власти пришел Мухаммед, когда был жив его дядя, король Абдалла, принц, якобы, хвастался своему окружению, что готовит на дядю покушение с целью освободить трон для собственного отца.

"Он рассказал, что хочет убить короля Абдаллу. Что получил кольцо с ядом из России. "Мне достаточно просто пожать ему [королю] руку, и он будет мертв", - говорил Абдалла", - заявил Альджабри. Он добавил, что никто не понял, хвастовство это или реальное намерение, но разведчики восприняли слова принца серьезно. Альджабри даже утверждает, что есть видеозапись с этими словами принца.