Славянская ТЭС остановлена - нет угля

Все энергоблоки Славянской ТЭС остановлены по причине отсутствия топлива. Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".

О проблемах с углем в украинских СМИ сообщалось совсем недавно. Так, на прошлой неделе был заявлено, что на двух из трех ТЭС энергогенерирующей компании "Центрэнерго" угля хватит всего на 5-6 дней работы, на третьей - на две недели. На других ТЭС - на одну-три недели. По данным Минэнерго, по состоянию на 18 октября запасы угля на складах всех ТЭС составляли лишь 623 тыс. тонн, чего хватит на неделю или чуть больше. Положение осложняется тем, что мировые цены, как и спрос, очень высоки.

В правительстве заявили, что надеются на АЭС. Неофициально поговаривают, что Украина может возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии. Но вероятны и веерные отключения энергии.

Интересно, что недавно арестовали бизнесмена Сергея Кузяру - как раз за поставки угля из ДНР и ЛНР. Эксперты полагают, что окружение Владимира Зеленского пытается установить контроль над "угольными схемами", поставив над ними своих "смотрящих".