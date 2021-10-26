Российские моряки спасли судно из Панамы от захвата пиратами в Гвинейском заливе

Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" спас контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе, сообщили в Минобороны РФ.

25 октября на российском корабле был получен сигнал бедствия от контейнеровоза "Люция". Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке.

С российского корабля был поднят вертолет с подразделением морской пехоты. Увидев его, пираты покинули судно. Вертолет облетел контейнеровоз, а с корабля высадили группу антитеррора, которая освободила экипаж и досмотрела судно.

Ранее МИД РФ предупреждал россиян о риске нападения пиратов в Гвинейском заливе, пишет Regnum. В апреле российский гражданин, который был похищен вместе с еще четырнадцатью членами команды танкера "Дэвид Би" в Гвинейском заливе, был освобожден в Нигерии. В мае в Гвинее пираты похитили троих россиян с двух грузовых кораблей.