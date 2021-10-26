Сергей Бердников переизбран главой Магнитогорска

Главой Магнитогорска переизбран Сергей Бердников. Такое решение бы принято на заседании городского собрания депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, победителями конкурса на пост главы Магнитогорска были признаны заместитель директора ООО "Передовые инженерные технологии" Анатолий Ефименко, глава города Сергей Бердников и ведущий инженер цеха "Прокатсервис №5" ООО "ОСК" Денис Савельев.

Сергей Бердников избран главой города на пять лет.