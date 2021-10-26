В Оксфорде убили россиянина, работавшего в университете IT-специалистом

В британском Оксфорде убит гражданин России Леонид Лабошин. Он был IT-специалистом, занимавшимся медицинскими исследованиями. Молодому человеку был 31 год.

По данным BBC, убийство произошло еще 17 октября. Задержан подозреваемый в убийстве, им оказался 33-летний Юджин Коман, местный житель. О причинах нападения пока ничего не сообщается.

В сообщении родственников Лабошина говорится, что мужчина после окончания Санкт-Петербургского университета сам выучил английский и "с энтузиазмом строил планы на жизнь", увлекался музыкой, играл на нескольких музыкальных инструментах.