25 Октября 2021
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Общество Тюменская область
станция связи, вышка мобильной связи (2015) | Фото: tut.by

Тюменцы смогут выбрать, в какие деревни и поселки в 2022 году придет связь по стандарту 4G

Тюменцы смогут выбрать, в какие деревни и поселки в 2022 году придет связь по стандарту 4G - голосование на портале госуслуг продлится до 15 ноября.  Выбирать можно населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. 

Для участия в голосовании гражданину нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и постоянная регистрация в регионе, за который голосует пользователь. Также можно направить бумажное письмо в адрес Минцифры России. В письме нужно указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО "Ростелеком" с 2014 года. В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE), позволяющий жителям населенных пунктов получить доступ к сети Интернет и услугам телефонной связи.

Через два месяца на госуслугах будет опубликован список населенных пунктов, в которых будет выполнена модернизация сетей подвижной радиотелефонной связи в следующем году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов Тюменской области с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%. Всего до 2030 года мобильная связь в рамках программы станет доступной в 498 населенных пунктах Тюменской области.

Для реализации функционала голосования на портале госуслуг используется платформа обратной связи (ПОС). ПОС позволяет в сжатые сроки собирать обратную связь от граждан и оперативно учитывать результаты голосования. Весной 2021 года через портал госуслуг и платформу обратной связи россияне уже оставляли предложения по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году.

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Тюменцы смогут выбрать, в какие деревни и поселки в 2022 году придет связь по стандарту 4G

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Теги: голосование, госуслуги, 4g



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