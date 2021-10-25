25 Октября 2021
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Общество Тюменская область
Александр Моор, прямой эфир (2021) | Фото: pressmia.ru

Моор: Несмотря на пандемию, нам удалось обеспечить отдых юным тюменцам

На заседании правительства Тюменской области, которое прошло в онлайн-формате, обсудили итоги детской оздоровительной кампаний. Летом смогли организованно отдохнуть и принять участие в программах занятости более 206 тысяч подростков

Директор областного департамента социального развития Дмитрий Грамотин отметил, что организаторы детского отдыха провели большую работу. Не было допущено никаких чрезвычайных ситуаций. В местах отдыха в полном объеме выполнялись рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID-19. Оздоровительный эффект достигнут более чем у 96 процентов детей, побывавших на отдыхе. Стоимость бюджетной путевки удалось сохранить на уровне 2020 года.

"Несмотря на пандемию COVID-19, нам удалось обеспечить юным тюменцам интересный отдых и эффективное оздоровление в комфортных и безопасных условиях", – отметил губернатор Александр Моор.

Расходы регионального и муниципальных бюджетов на организацию детского летнего отдыха и оздоровления в 2021 году превысили 1,1 млрд рублей. В целом же, с учетом средств родителей и работодателей, до конца года на эти цели будет израсходовано свыше 1,8 млрд рублей.

В Тюменской области вырос охват детей льготными программами отдыха. В 2021 году за счет регионального бюджета бесплатно отдохнули 35,8 тысячи детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что больше чем в 2020 году на 600. Кроме того, полторы тысячи детей, состоящих на диспансерном учете, прошли реабилитацию на курортах Крыма.

В федеральных программах кешбэка и ретро-кешбэка, позволявших родителям получать компенсацию стоимости детских путевок, участвовало 16 оздоровительных организаций региона. В общей сложности компенсации получили более 7,1 тысячи тюменских семей.

Летом 2021 года были трудоустроены более 22 тысяч тюменских детей и подростков. Ребята работали на благоустройстве населенных пунктов, трудились подсобными рабочими, помощниками педагогов и вожатых, художниками-оформителями, фотокорреспондентами, дизайнерами.

 

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Моор: Несмотря на пандемию, нам удалось обеспечить отдых юным тюменцам

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Теги: александр моор, детский отдых



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