Ирина Гехт рассказала будут ли наказывать южноуральских пенсионеров за нарушение режима самоизоляции

В Челябинской области не собираются наказывать пенсионеров за нарушение режима самоизоляции. Как рассказала на брифинге первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, эта мера введена для того, чтобы оградить пожилых людей от заражения коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, неработающие граждане старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и не переболели за последние шесть месяцев, обязаны соблюдать режим самоизоляции и не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, проведением вакцинации против COVID-19. Им также разрешено покидать место проживания для покупки продуктов, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

"Эта мера введена не для того, чтобы каким-то образом наказать или ограничить, эта мера для того, чтобы оградить пожилых людей в условиях бурно развивающегося эпидпроцесса от возможности заражения. Я видела несколько сюжетов, как в каких-то городах, вытаскивали бабушек из транспорта, до таких экстремальных историй это не дойдет. Но прошу понять, что прежде всего человек рискует своим здоровьем, а может быть и жизнью. Конечно, никого ловить не собираются, наказывать тоже, но это вопрос о том, что очень важно подумать о своем здоровье", - подчеркнула Ирина Гехт.

В ближайшее время будет возобновлена работа горячих линий, где пенсионеры смогут обратиться за волонтерской помощью в части доставки продуктов и лекарства.