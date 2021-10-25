Челябинским предпринимателям напомнили о штрафах за отказ проверять QR-коды у посетителей

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт пригрозили штрафами предпринимателям, которые не проверяют QR-коды у посетителей, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в СМИ появилась информация, что на концерт Дельфина посетителей пускали без проверки QR-кода.

Ирина Гехт рассказала, что сегодня проходит совещание с участием представителей силовых структур и Роспотребнадзора по вопросу контроля за соблюдением режима QR-кодов. Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Когда люди так вызывающе себя ведут на фоне растущей заболеваемости и смертности, мне кажется, надо бойкотировать такие заведения на уровне общественного мнения. Это может быть ваше частное мнение, но, когда к вам обращаются президент, губернатор, власти города с просьбой приостановить деятельность, если вы не видите для себя возможности обеспечить условия и правила, такая вызывающая позиция, мне кажется, она антисоциальная, и антиобщественная. Проверки будут, это должно быть наказуемо", - подчеркнула вице-губернатор.