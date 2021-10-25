25 Октября 2021
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самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

Борт "ЮТэйра", летевший из Уфы в Игарку, вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика

Борт "ЮТэйра", вылетевший из Уфы в Игарку, вернулся в столицу Башкирии из-за сработавшего датчика, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

При выполнении рейса ЮТ-6409 по маршруту Уфа – Игарка авиакомпании "ЮТэйр" командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. Предварительная причина – сработал датчик механизации крыла.

Самолёт совершил благополучную посадку в 6.18 в аэропорту Уфы. На борту находилось 113 пассажиров.

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Борт "ЮТэйра", летевший из Уфы в Игарку, вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика

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Теги: ЮТэйр, самолёт, Уфа, Игарка



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