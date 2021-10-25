25 Октября 2021
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Общество Челябинская область
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Более 1 млн южноуральцев вакцинировались от коронавируса

В Челябинской области первым компонент вакцины от коронавируса поставили 1 млн 21 тыс. 100 граждан. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот показатель составляет 37,9% от всего взрослого населения. За выходные в ТРК было провакцинировано более 8 тыс. человек.

Повторно вакцинировано почти 57 тыс. человек. 2,3% не явились на второй этап вакцинацию.

Власти приняли решение продолжить вакцинацию в ТРК в течение рабочей недели. В следующие выходные поставить прививку в торгово-развлекательных комплексах уже будет нельзя, поскольку они будут закрыты для посещения не вакцинированных граждан.

Также Ирина Гехт рассказала, что в регионе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, она выше эпидпорога и оценивается как неблагополучная. Основной прирост дает трудоспособное население. Отмечается рост внебольничных пневмоний, основной рост дает взрослое население. Среди детей зарегистрировано 154 случая.

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Более 1 млн южноуральцев вакцинировались от коронавируса

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Теги: коронавирус, вакцинация, ТРК, грипп,



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