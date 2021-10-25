В Челябинской области для пациентов с коронавирусом дополнительно развернули 150 коек

В Челябинской области дополнительно открыли 150 коек для пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент в регионе развернуто 8 тыс. 853 койки.

"Мы добавили еще 150 коек для того, чтобы держать более широким свободный коечный фонд", - подчеркнула замгубернатора.

В регионе остается проблема с ПЦР-диагностикой на коронавирус. Жителям приходится ждать результат анализа более, чем по 3 дня. По словам Ирины Гехт, сегодня был принят ряд управленческих решений, в связи с этим на этой неделе срок ожидания ПЦР сократится в разы и будет укладываться в нормативные регламенты.